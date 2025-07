Una fórmula d’èxit per a la Festa Major

El model de la Festa Major de Terrassa està molt consolidat. Cada any que passa és un exemple indiscutible d’això. La fórmula de l’èxit és clara: el pes i l’empenta dels grups de cultura popular, espais ben ubicats amb ofertes per a diferents públics i gustos, concerts de grups catalans que acaben esdevenint multitudinaris, actuacions de grups de fora d’èxit garantit i iniciatives com la de La Taifa. Ni la pluja intermitent durant tot el cap de setmana ni els comportaments violents han pogut deslluir aquests dies de trobada dels terrassencs. En definitiva, s’ha tocat la tecla de la Festa Major. Sembla senzill, però altres municipis busquen aquesta recepta i no la troben. Encara no tenim les dades d’assistència a les activitats, però les sensacions i percepcions d’aquests dies són molt bones. Ara només falta el castell de focs per arrodonir-ho. I aleshores ja ens en podrem anar de vacances amb el record d’uns dies de gresca i amb els deures fets.