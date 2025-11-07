El Vapor de Prodis, l'espai de moda

El Vapor de Prodis és un projecte que es va iniciar el 2020 per millorar l’assistència amb un model d’atenció a les persones que formen la comunitat de l’entitat. Està situat a les antigues Filatures Matarí, un antic vapor tèxtil d’inicis del segle XX a Ca n’Aurell. Aquestes naus han estat restaurades. Més de 4.500 metres quadrat oberts a tota la ciutadania, pensats i dissenyats per a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o paràlisi cerebral. Des de la seva inauguració, el maig del 2024, aquest espai ha esdevingut en un equipament de moda, que també ha estat guardonat amb el premi Re-FAD d’Arquitectura. S’hi han fet un munt d’esdeveniments de tota mena. De fet, hi ha tres casaments programats per a l’any vinent. Es tracta, doncs, d’un cas exemplar de com convertir el patrimoni industrial en una nova centralitat. Ens queden altres naus semblants a la ciutat que podrien seguir aquest model.\r\n