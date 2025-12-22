Un tercer premi en un barri obrer

Un any més, el sorteig de Nadal va passar de llarg. Els terrassencs haurem de resignar-nos i continuar treballant com sempre. Això sí, vam tenir una petita alegria. Un dècim del tercer premi, el 90693, va caure a la ciutat. De fet, concretament va repartir 50.000 euros a l’administració Fortuna 24, situada a l’avinguda de Francesc Macià, 106. Segurament, un veí del barri de Sant Pere Nord va ser agraciat i esperem que la vida sigui una mica més fàcil per a ell. Tanmateix, sabem que l’IPC s’ha incrementat any rere any i, en canvi, els premis continuen tenint la mateixa quantia. Per tant, cada vegada és més complicat que l’impacte de guanyar la loteria sigui tan radical com abans. En tot cas, ens congratulem que aquest cop hagi caigut en un barri obrer com destacaven a l’administració de loteria afortunada, perquè, per empatia, quan passa això tots ens n’alegrem pels nostres veïns. La resta haurem d’esperar com a mínim fins al sorteig de Reis. A veure si hi ha més sort!\r\n