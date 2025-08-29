El Vegan Fest més ambiciós

Més de 56.000 persones van omplir l’any passat el parc de Vallparadís, que va convertir Terrassa en el punt de trobada del veganisme, la sostenibilitat i la defensa dels animals. El festival vegà més gran d’Europa a l’aire lliure, el Vegan Fest, torna el 20 i 21 de setembre de forma més ambiciosa per superar aquesta xifra. Hi haurà tres escenaris i cinc espais temàtics. S’hi faran conferències, “showcookings”, tallers, i hi haurà música, activitats infantils i espais de reflexió per a tots els públics. Enguany se celebra la 6a edició d’un esdeveniment que és un referent internacional. Això queda demostrat amb les personalitats que hi assisteixen. Estem davant d’un festival que no només s’ha consolidat, sinó que creix en qualitat i quantitat. Estem davant d’una iniciativa que situa la ciutat any rere any en l’epicentre del veganisme. Potser hauríem de començar a pensar, ja que Terrassa és Modernisme, hockey, patrimoni industrial, jazz... i també veganisme.\r\n