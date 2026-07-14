Quan Terrassa va tenir moneda pròpia

En plena Guerra Civil, l’Ajuntament de Terrassa en va aprovar una primera emissió el maig del 1937, amb bitllets d’una pesseta i de 50 cèntims. Uns mesos després, el novembre, s’hi van afegir els de 10 i 15 cèntims. En total, es van imprimir prop de 300.000 pessetes terrassenques. Entre el 1937 i el 1938, els comerços de la ciutat acceptaven uns bitllets editats pel mateix Ajuntament que servien per comprar pa, pagar un cafè o per a qualsevol altra transacció quotidiana. Aquells papers, avui convertits en peces de col·leccionista, van néixer d’una necessitat molt concreta: la manca de moneda metàl·lica provocada pel conflicte bèl·lic. En els pròxims dies, es commemorarà els noranta anys de l’inici de la Guerra Civil i més històries de mancances com aquesta sortiran a la llum. Van ser dies foscos que hauríem de tenir molt presents justament en aquests moments, en què l’extrema dreta torna a tenir veu a la ciutat.\r\n