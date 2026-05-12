Endurir sancions per frau elèctric

El frau elèctric s’ha disparat en els darrers tres anys a Terrassa. Només el 2025 es van extreure gairebé 14 milions de kWh de la xarxa elèctrica de manera fraudulenta. La dada que més preocupa, però, no és aquesta, sinó el canvi de tendència i la popularització del frau elèctric. Fa uns anys, la major part de la llum punxada s’associava al cultiu de marihuana. Ara, mentre disminueix el volum de plantacions i d’energia sostreta, augmenten la resta de fraus elèctrics, especialment en determinats tipus de comerç. Cal recordar que manipular un comptador o una instal·lació elèctrica és un delicte. A més de representar un risc econòmic i físic per a les persones, és un greuge per als veïns: dificulta la vida dels qui es veuen afectats pels talls de llum derivats del frau i, alhora, encareix la factura de totes les persones que estan al corrent de pagament. Potser ha arribat el moment d’endurir les sancions i perseguir amb més severitat aquest tipus de comportaments.\r\n