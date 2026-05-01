Cuidem Terrassa entre tots

“Això no és un skate park, baixa del patinet” és un dels missatges que es poden llegir aquests dies en diversos punts de Terrassa. La ciutat s’ha omplert de cartells, banderoles i adhesius en el marc de la campanya “Cuidem Terrassa”, una iniciativa municipal que busca conscienciar els veïns sobre la importància de mantenir l’espai públic en bon estat. El cartell afegeix que la multa per circular per aquestes zones per a vianants és de 1.000 euros. Curiosament, és habitual veure usuaris amb patinet elèctric passar a gran velocitat ignorant aquests cartells. No volem criticar aquesta campanya, ans al contrari. És una bona estratègia perquè s’utilitzen frases directes i col·loquials per cridar l’atenció sobre comportaments incívics freqüents, repartint-se per elements com papereres, fanals i façanes d’edificis. Aquests comportaments haurien d’estar castigats de forma exemplar perquè els incívics sàpiguen que el seu comportament té conseqüències.\r\n