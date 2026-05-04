La millor fira Walpurgis de totes

Estem a la setmana prèvia de la Fira Modernista. Tanmateix, encara no toca parlar sobre el gran esdeveniment que tornarà a portar la ciutat al 1900. En aquest cas, volem destacar una altra fira, Walpurgis, que enguany celebrava la 15a edició. Sí, ja fa quinze anys que les bruixes són protagonistes a Terrassa. Es tracta d’una cita consolidada al calendari festiu de la ciutat. Si més no, hi ha gent de fora de Terrassa que visita aquesta fira, que enguany havia programat quatre dies d’activitats. Tot això, té un mèrit afegit: es fa en un barri, Sant Pere Nord. Per això, s’ha de valorar molt que s’hagi aconseguit una afluència rècord com la d’aquest any. Els organitzadors defensen que s’han situat en el top 3 de festes de la ciutat, després de la Festa Major i la Fira Modernista. Sigui com sigui, que gairebé cada cap de setmana de primavera la ciutat tingui esdeveniment d’aquest nivell és un luxe. Walpurgis té molt futur i molt potencial per créixer. Endavant!\r\n