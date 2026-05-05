Un mercat dels dissabtes a Ègara

Terrassa ha donat moltes voltes sobre la creació d’un segon mercat setmanal. El tradicional mercadal dels dimecres, el Martí l’Humà, funciona molt bé i l’únic que es debat és la seva ubicació, a l’avinguda de Béjar. Però ara es busca un altre model. Fa anys es va projectar a l’avinguda de Barcelona, però es va descartar per “la inviabilitat de la seva estructura”. Després van aparèixer altres ubicacions, com la plaça Nova i el carrer de Sant Maria Mazzarello. Però tampoc van tirar endavant. Ara, la proposta que hi ha sobre la taula sembla que té molts números de ser realitat a finals d’aquest any. Serà al barri d’Ègara i hi haurà una quarantena de parades. L’objectiu és revitalitzar el comerç local i cobrir la manca de botigues a la zona. Per tant, és clar que cobriria una necessitat que existeix en aquest barri. Caldrà fer seguiment per veure si al final aquest projecte es concreta, per fi, en una nova oferta comercial a la ciutat.\r\n