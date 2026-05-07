Reconèixer-nos en la innovació

El Teatre Principal va acollir ahir la desena edició dels Premis Muncunill a la Innovació, una cita que ja s’ha consolidat com una manera d’explicar Terrassa: una ciutat que entén la innovació com una actitud col·lectiva i no com un exercici puntual. Els guardons, impulsats per l’Ajuntament de Terrassa amb el suport de la Diputació de Barcelona, volen apropar la innovació a la ciutadania, però també serveixen per posar en valor una idea clau: només es creix quan es reconeix el talent que es té al voltant. En aquesta edició, els guardons van distingir Leitat, Comser, Luxquanta, la Casa Batlló i Domestic Data Streamers, projectes en àmbits molt diversos però units per una mateixa idea: convertir el coneixement en impacte real. Més enllà dels noms, els premis evidencien que la innovació no és un concepte abstracte, sinó una realitat quotidiana que travessa sectors. I Terrassa, quan es reconeix en ella, també es projecta millor cap al futur.\r\n