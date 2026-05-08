La Fira Modernista, des de dins

Ja ha arribat la Fira Modernista. És la 23a edició i, un cop més, el Diari de Terrassa la vol explicar des de dins. Per això, hem fet una edició especial amb articles divulgatius, històrics i de servei. Així, els terrassencs podran gaudir del gran esdeveniment de la primavera amb tots els elements. En primer lloc, ens centrem a conèixer la figura de l’artista Alexandre de Riquer, el protagonista de la Fira. També expliquem on i com agafar forces amb menjar actual i menús d’època. A més, donem consells per vestir bé, amb tots els complements, pentinats i maquillatge adequats. Així mateix, hem fet el joc d’imaginar-nos què passaria si Lluís Muncunill visités la Terrassa d’ara i si un terrassenc d’ara viatgés al passat i aterrés al 1900. I per a jocs, expliquem una gimcana que es farà amb el mòbil per recórrer el patrimoni tèxtil de la ciutat. Només volem recordar que el Diari de Terrassa explicarà la Fira a través del web i les xarxes socials. Bona Fira Modernista!\r\n