Es manté la reducció de delictes

Terrassa és el segon municipi amb més de 200.000 habitants de la demarcació de Barcelona que ha registrat una davallada dels delictes més destacada. Segons el Ministeri de l’Interior, durant el primer semestre de l’any, la criminalitat es va reduir un 17,2%. Si més no, durant els primers sis mesos del 2024 va haver-hi 5.512 infraccions penals, que han disminuït fins a les 4.566 d’aquest any. Destaca el descens relacionat amb el tràfic de drogues, la llibertat sexual, els robatoris amb violència i intimidació, les baralles i els furts. D’altra banda, s’ha disparat el nombre de ciberdelictes. Es tracta d’una tendència que ja s’apuntava amb les dades del primer trimestre de l’any i que ara es confirmen. Estem, doncs, en el bon camí. S’estan fent les coses bé, especialment els cossos policials amb campanyes molt enfocades a prevenir els fets delictius en aquests llocs on es produeixen. En tot cas, queda molt per fer en una ciutat en què la percepció d’inseguretat encara és viva.\r\n