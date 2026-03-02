Mà dura contra l'incivisme

Quan informar, sensibilitzar i anar de bones no serveix per a res, potser cal utilitzar la mà dura. Sovint hem demanat a l’Ajuntament que sancioni l’incivisme com cal. Doncs demà passat es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) la nova ordenança de convivència. Es tracta d’una normativa que duplica, i en alguns casos arriba a triplicar, l’import de les multes a l’espai públic. Entre les novetats més destacades, hi ha les mesures per intervenir i sancionar l’absentisme escolar. Es considerarà com a infracció molt greu amb una multa de 3.000 euros. A més, queda prohibida la venda d’alcohol a partir de les 22 hores i fins a les 8 hores en comerços i repartiment a domicili. Una multa que també serà de fins a 3.000 euros. Pintar grafits, orinar o escopir al carrer també seran castigats durament. Terrassa és una comunitat molt gran en què s’ha de garantir el civisme, el descans i la cohesió ciutadana.\r\n