Estem avisats del canvi de temps

Ahir a la tarda, els terrassencs vam rebre un ES-Alert al telèfon mòbil que avisava de la previsió de possibles pluges torrencials de caràcter local al Vallès Occidental. Per això, la mobilitat quedarà restringida, les classes als centres educatius i universitats s’han suspès i la Generalitat va demanar fer teletreball i ajornar l’activitat sanitària no urgent. A més, a Terrassa s’ha tancat el parc de Vallparadís i el parc de Sant Jordi, s’ha suspès el mercadal i la zona blava serà gratuïta. Amb tot plegat, potser se’ns fa difícil assumir aquest canvi de temps tan radical. Si més no, la temperatura fins ara ha estat de rècord i hem suportat aquest agost més nits tòrrides que mai. Tanmateix, tenim molt fresc en el record les destrosses que va provocar el temporal a la Costa Daurada fa unes setmanes. Per tant, no es pot abaixar la guàrdia i cal fer cas de les recomanacions de Protecció Civil i de l’Ajuntament. Així, minimitzarem les conseqüències i l’impacte de la tempesta.\r\n