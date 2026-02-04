La supressió dels grups escolars

El diàleg és gairebé sempre la millor alternativa per solucionar un problema. Una mostra d’això és el que estan fent el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Terrassa. L’objectiu és parlar sobre la situació de les escoles a la ciutat, ja que s’havien previst retallades als centres públics el curs vinent. De fet, s’havia plantejat la supressió d’un grup d’I3 a la zona 1 i una línia de 1r d’ESO a la zona 3. Després de les converses entre les dues administracions, la Generalitat hauria fet marxa enrere en una de les retallades previstes i preservarà finalment el grup d’I3. Quedarà pendent decidir què es fa amb l’altra retallada proposada. S’ha de recordar que en uns estudis com a l’ESO reduir una línia seria incrementar la ràtio i en aquestes edats és clau per a l’aprenentatge que el nombre d’alumnes per aula no sigui alt. Per tant, apel·lem a la bona entesa i tarannà cooperatiu perquè es preservi també aquest grup de 1r d’ESO a la zona 3.\r\n