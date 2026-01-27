La cinquena en el sector audiovisual

A Terrassa hi ha 69 empreses del sector audiovisual. Un estudi elaborat per ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, assenyala que aquest sector a Catalunya ha augmentat un 6% el volum de negoci durant l’últim any, fins als 9.120 milions d’euros. L’informe destaca el Parc Audiovisual de Catalunya (ubicat a Terrassa) com un centre de producció en ple funcionament líder al sud d’Europa. També es posa en relleu l’ESCAC, també amb seu a Terrassa, com a centre audiovisual i de referència internacional. En darrer lloc, cita el Cinema Catalunya, inaugurat el 1916, fet que el converteix en un dels establiments cinematogràfics més històrics de Catalunya, amb una trajectòria continuada fins a l’actualitat. Ens queda un gust agredolç perquè, malgrat tot aquest potencial, Terrassa és la cinquena ciutat de Catalunya, per darrere de Barcelona, Sant Cugat, Sabadell i Girona. Cal, doncs, millorar en l’atracció d’empreses audiovisuals.\r\n