La igualtat salarial, lluny d’assolir-se

En el marc del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat l’informe sobre la situació de la dona en el mercat laboral, i torna a mostrar molt poc avenç. El salari mitjà de les dones a Terrassa se situa en 27.508 euros bruts anuals, en contrast amb els 32.118 euros dels homes, segons les dades consolidades de l’any 2024. La diferència de 4.610 euros deixa la bretxa salarial de la ciutat en el 14,4% –una xifra inferior a la de ciutats properes com Sabadell (20%) o Sant Cugat del Vallès (28,2%) i a la mitjana catalana (16%). Tanmateix, aquesta radiografia sociolaboral del territori demostra que la igualtat real encara està lluny d’assolir-se. La bretxa es va reduint, però molt a poc a poc. Les dones tenen un nivell formatiu superior, però pateixen més inestabilitat, es concentren en sectors menys remunerats i són les principals afectades per l’atur crònic. Encara queda molt camí a fer.\r\n