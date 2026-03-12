Vandalisme a la natura

Sempre s’ha defensat que el parc de Vallparadís és el pulmó verd de Terrassa. Amb una longitud de 3,9 quilòmetres, travessa la ciutat de nord a sud. És ideal per caminar, fer esport, passejar el gos, jugar a les àrees infantils... Tot això en un espai natural únic, el parc urbà més gran de Catalunya. Però com passa en altres punts de la ciutat, és un lloc on l’incivisme té presència. De fet, fa un mes explicàvem que quatre ascensors del parc de Vallparadís estaven fora de servei a conseqüència dels actes vandàlics. Avui parlem d’una altra mena d’incivisme, el que afecta la natura. En aquest cas, hem trobat un arbre que està ple de talls a la seva escorça. És un xop blanc –”populus alba”– que presideix la cantonada de la plaça d’entrada a la piscina de Vallparadís. Aquesta infracció està castigada amb una multa de 500 euros, segons l’Ajuntament. Així doncs, demanem mà dura i exemplar per aquest vandalisme, que no és responsable amb el patrimoni natural.\r\n