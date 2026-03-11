El suport a la Seu d’Ègara

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va visitar Terrassa. Va fer dues parades obligades: la Seu d’Ègara i l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Són el passat i el futur de la ciutat. Tanmateix, recórrer l’ESCAC és senzill, un centre d’èxit en què exprofessors i exalumnes reben premis i nominacions. L’últim cas és el de “Sirat”, nominada als Oscars com a millor pel·lícula estrangera i al millor so. Per aquest motiu, els terrassencs necessitàvem més el suport d’Urtasun per la joia de la corona egarenca, la Seu d’Ègara. Fa molts anys que estem en el procés perquè sigui reconeguda com a patrimoni de la Unesco. Des de l’Ajuntament i de la societat terrassenca s’està fent tots els possibles per aconseguir-ho. Però no ens enganyem, és un camí llarg i molt difícil. Per això, necessitem tenir tot el suport possible. Per això, és important que el ministre de Cultura vegi en primera persona la rellevància de la Seu d’Ègara i que aconseguim la implicació del govern estatal.\r\n