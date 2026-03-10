L’encariment dels carburants

L’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà ja afecta l’economia dels terrassencs. Els conductors de la ciutat tornen a mirar amb preocupació els panells dels preus de les benzineres. En els últims dies, el cost del combustible s’ha incrementat un 50%. Mentre el preu del combustible continua fluctuant, a Terrassa la sensació general és clara: cada cèntim compta quan arriba el moment de posar gasolina. Per això, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) farà una vigilància estricta sobre les 12.000 gasolineres de l’Estat. L’objectiu és evitar que algunes companyies aprofitin l’opacitat del conflicte bèl·lic per engreixar els seus marges de benefici amb increments que no estiguin estrictament justificats pels costos del cru. Els transportistes ja han calculat que els costos han augmentat un 30%. Estem davant, doncs, d’un nou augment de preus que afectarà, com gairebé sempre, la butxaca dels ciutadans.\r\n