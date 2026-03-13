Fa uns dies parlàvem de l’encariment de la gasolina com un efecte gairebé immediat del conflicte a l’Orient Mitjà. En aquesta edició, hem parlat amb el periodista Joan Carles Peris, cap d’Internacional de 3CatInfo, que adverteix que és una situació molt complicada i profundament incerta que podria derivar en una desestabilització general de tota la regió. L’ona expansiva de tot plegat i la repercussió que hi podria haver en els costos energètics podria acabar arribant també a l’economia domèstica a través de la inflació, que els experts situen en el 3% per al 2027. De fet, el sector del turisme i del transport ja en pateixen les conseqüències, amb un impacte que és brutal. Així, es recomana augmentar l’estalvi, tot i que serà complicat amb aquesta incertesa macroeconòmica. Per tot plegat, ja hi ha veus que demanen al govern estatal mesures per ajudar les famílies a fer front a les conseqüències de la guerra.\r\n