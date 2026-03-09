Retallades de línies per al pròxim curs

El gener, el Departament d’Educació va proposar suprimir un grup d’I3 a la zona 1 de Terrassa i un grup de primer d’ESO a la zona 3 de cara al curs 2026-2027. Finalment, la línia d’I3 es va mantenir, però no va passar el mateix a l’ESO. Just un mes després, es va saber que el Mont Perdut seria el centre afectat per aquesta retallada. Serveis Territorials ho justifiquen per la disminució de la natalitat a la zona. No obstant això, des del centre han rebutjat la reducció de la línia. Consideren que la mesura no comportarà necessàriament una disminució de la ràtio d’alumnes per aula, però sí que implicarà la reducció de l’oferta pública d’educació secundària a la zona. A més, és un centre que continua rebent matrícula viva al llarg del curs. Tornem a estar un altre any amb la mateixa situació a l’hora de planificar el curs. Potser seria necessari que abans de proposar una retallada s’obrís un diàleg amb la comunitat educativa del centre i, si calgués, prendre una decisió consensuada.\r\n