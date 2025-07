Fa temps, l’Ajuntament va crear una campanya amb un eslògan que va tenir èxit: “Terrassa, la ciutat de les persones”. Sembla una obvietat, però és molt cert. Ara que el creixement sembla imparable, que hem estat històricament una ciutat d’acollida, les persones s’han de posar al centre de tot. I parlant de terrassencs que han contribuït a fer la ciutat que tenim actualment des de diferents vessants, hem de parlar de Lluís Rambla. Arquitecte, músic i activista LGTBIQ+. Un ciutadà que ha obert molts fronts al llarg de la seva vida i que adverteix que encara hi ha molta feina a fer. Rambla va rebre ahir la Medalla d’Honor de la Ciutat, una distinció molt merescuda, per la seva significació. Ara que parlem tant de la conservació del patrimoni, ell n’és un referent. Ara que parlem dels drets assolits per al col·lectiu LGTBIQ+, ell n’ha estat un líder. I ara que parlem de l’èxit del jazz a Terrassa, ell n’ha estat un dels impulsors. Enhorabona!