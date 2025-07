Projecte per al carrer d’Arquimedes

A l’edició d’avui tornem a parlar del carrer d’Arquimedes. Un dels debats que ja comencen a ser reiteratius en aquesta ciutat. I què podem dir de nou? Doncs que ja hi ha un projecte de reurbanització d’aquest vial, L’objectiu de l’Ajuntament és convertir-lo en un espai més cívic, sostenible i orientat als vianants. La reurbanització es farà en dues fases, amb un pressupost global previst de gairebé un milió d’euros. Sí, no han llegit malament, la inversió global és de 973.993 euros. Amb l’objectiu de reduir la velocitat, es dissenyarà un recorregut en forma d’eslàlom mitjançant variacions en l’amplada de les voreres als diferents trams. No obstant això, aquest projecte tampoc s’ajustarà al que demanaven els veïns, que volien que es reduís el trànsit. Fa temps que aquest problema s’arrossega i el que hem de fer ja és tancar carpeta i continuar endavant. Per tant, cal flexibilitat i resiliència per part de totes les parts. Necessitem centrar-nos en altres temes.