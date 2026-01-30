La seu de la FCH, al bressol del hockey

Terrassa és sinònim de hockey. De fet, a la ciutat sempre hem defensat la seva condició de bressol d’aquest esport al país. És per això, o especialment per això, que quan la Federació Catalana de Hockey va decidir buscar un nou espai fora de Barcelona, “per raons òbvies”, totes les mirades es van centrar en Terrassa. Un cop es va decidir la sortida de Barcelona, diverses localitats es van oferir a la Federació per acollir la nova seu. Les dues grans candidates són, a hores d’ara, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. No només la història, les dades també han de jugar a favor de la cocapital vallesana. Entre els quatre clubs terrassencs (Atlètic, Club Egara, CD Terrassa i Línia 22) acumulen gairebé 3.000 llicències federatives, concretament 2.935. A més, hi ha bona sintonia i predisposició per part de l’Ajuntament. Per tant, qualsevol decisió que no sigui que la seu de Federació se situï a la ciutat no s’entendria. A Terrassa es viu i es respira el hockey.\r\n