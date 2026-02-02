Que aixequin les barreres

Els alcaldes de Terrassa i Manresa van adreçar la setmana passada una carta conjunta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per demanar a la Generalitat la gratuïtat temporal dels peatges de l’autopista C-16, especialment en el tram que connecta ambdues ciutats. La petició arriba en plena crisi del servei ferroviari de Rodalies, que està provocant greus afectacions a la mobilitat de la ciutadania, sobretot a la línia R4. El ple de divendres passat també va reclamar aquesta mesura a les barreres de Sant Vicenç, les Fonts i túnels de Vallvidrera. En aquesta situació és molt evident que perjudica els terrassencs. Tanmateix, fa justament un any, el ple de gener del 2025 es va aprovar per unanimitat demanar la gratuïtat del peatge de les Fonts. És un greuge històric, que penalitza els desplaçaments per feina i estudis. A més, genera un greu impacte ambiental amb el col·lapse de la carretera de Rubí. Cal aixecar barreres ja!\r\n