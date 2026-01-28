Sense l’estació de Terrassa Oest

L’actualització del pla de Rodalies 2020-2030 que el govern de la Generalitat va presentar dimarts deixa fora la futura estació de passatgers de Terrassa Oest, al sector de Can Boada, i la limita a un ús estrictament tècnic. Una estació tècnica de trens és una infraestructura ferroviària sense andanes ni accés per a passatgers, destinada exclusivament a operacions logístiques i de manteniment, com ara la regulació, apartat, estacionament, neteja o canvi de personal dels trens. Es tracta d’una pas enrere per a la ciutat, que es queda sense un dels projectes que estava a l’agenda política des de feia dècades. Si més no, els anteriors plans de Rodalies, el de 2008-2014 i el 2020-2030 anterior a aquesta actualització, l’estació de Can Boada era concebuda com una per a passatgers. S’entén perfectament la indignació que va mostrar ahir l’alcalde Jordi Ballart davant d’una decisió que perjudica la mobilitat interna de la ciutat, ja que era una infraestructura prioritària. \r\n