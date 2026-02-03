Prohibir les xarxes socials als menors

Pas endavant del govern espanyol a l’hora de prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys i obligar les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació de l’edat. L’anunci ahir del president Pedro Sánchez va reobrir el debat sobre com protegir infants i adolescents en l’entorn digital. La iniciativa, que ja forma part d’un projecte de llei en tramitació al Congrés dels Diputats, té com a objectiu “protegir els menors i reforçar el control de les plataformes digitals”, segons el mateix Sánchez. La iniciativa és adequada, ja que permetrà evitar l’accés dels menors al contingut tòxic que cada vegada circula amb més facilitat per Internet. Si més no, el ciberassetjament i els discursos d’odi són freqüents a les xarxes socials. Tanmateix, caldrà que els sistemes de verificació siguin realment efectius per discriminar les persones en funció de l’edat de forma rigorosa. Sense això, aquesta mesura està abocada al fracàs.\r\n