Una protesta raonable

La Generalitat va assegurar, després que l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, denunciés que s’havia exclòs l’estació de Terrassa Oest del Pla de Rodalies 2020-2030, que el projecte es manté plenament vigent i no ha caigut dels plans del Govern. Des del Departament de Territori i el Comissionat del Traspàs de Rodalies, encapçalat per Pere Macias, van respondre al malestar municipal i va aclarir que la infraestructura de Can Boada continua prevista. Efectivament, la construcció de Terrassa Oest surt “en redacció” al document del Programa d’Avaluació i Planificació d’Actuacions Estructurants dins del balanç del Pla de Rodalies 2020-2025 amb data de gener del 2026, segons ha pogut comprovar el Diari. Malgrat això, entenem el neguit de l’alcalde, que no ha rebut cap informació oficial ni del Ministeri de Transports ni de la Generalitat. És una infraestructura que Terrassa espera des de fa dècades. Per tant, protestar perquè ens tinguin en compte és lícit i raonable.\r\n