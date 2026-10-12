La incertesa perjudica l’economia

Des d’ahir podem dir que la maquinària municipal ja ha començat a preparar les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. Els terrassencs ja poden consultar si figuren al cens electoral. Si detecten errors o omissions en les seves dades podran reclamar-ho fins al dia 19. Ens agradi o no, la convocatòria dels comicis ha sacsejat de ple l’escenari polític estatal. Amb aquest context es va celebrar la setmana passada la 31a edició de la Nit de l’Empresa de la Cecot, com ja vam explicar en diferents edicions. No obstant això, vam aprofitar que l’acte reunia empresaris i polítics per reflexionar sobre aquesta convocatòria. La conclusió és clara: la incertesa no ajuda mai l’economia ni les empreses. Però tampoc ajuden les vagues ni un ambient de crispació política com l’actual. Per tant, el més important és tornar a generar confiança perquè el Govern governi, que és la seva funció. La ciutadania i el teixit econòmic ho necessiten en aquests moments.\r\n