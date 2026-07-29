La meitat de contaminació

Dissabte passat vam parlar al Diari de Terrassa de la importància que té el disseny de les ciutats en el canvi climàtic. Veïns dels set districtes de la ciutat ens havien indicat els llocs on hi havia temperatures més altes. De fet, ja ha començat la tercera onada de calor de l’estiu, en què s’esperen màximes de 34 °C. A banda de l’urbanisme, en aquesta lluita contra el canvi climàtic, reduir la contaminació també és clau. Ahir, l’Ajuntament va explicar que els nivells de diòxid de nitrogen han passat de 47 a 25 micrograms per metre cúbic entre el 2015 i el 2025. Això suposa un descens del 46,8%. Aquesta xifra acosta la ciutat als futurs límits europeus, que passarà a ser de 20 micrograms a partir del 2030. Estem molt a prop d’aquesta fita, però tot plegat és un objectiu que no va de números sinó del benestar dels terrassencs. Tenir una ciutat amb menys emissions i menys punts calents reverteix en la salut dels ciutadans.\r\n