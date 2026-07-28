Opinió

El festival TNT surt a les places

ARA A PORTADA

28 de juliol de 2026

El festival TNT de Terrassa centrarà la seva edició d’enguany a reivindicar el joc com a forma de resistència. Sota el lema “Prohibit no jugar”, la cita se celebrarà del 24 al 26 de setembre amb divuit propostes d’artistes emergents i consolidats, entre les quals hi haurà cinc estrenes sorgides del seu programa de residències, sis espectacles gratuïts a l’espai públic i diverses propostes internacionals. La principal novetat de la 19a edició és “TNT a les places”, una nova línia de programació que trasllada les arts vives a l’espai públic per arribar a nous públics i convertir la ciutat en un escenari compartit, a través de sis espectacles gratuïts de formats i llenguatges diversos. Sempre s’ha comentat que el TNT era un festival d’alt nivell, però que potser no arribava a la ciutadania. Amb la programació i la filosofia d’enguany, s’hi ha fet un gir. Per això, s’ha de valorar l’esforç de l’organització per fer aquest pas endavant.

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