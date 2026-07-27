Encara queda molta feina per fer

No deixar ningú enrere. Aquesta frase que s’acostuma a dir molt sovint és difícil de fer complir. En una ciutat com Terrassa, hauria de ser un objectiu. L’Ajuntament i les entitats van signar ahir el nou Pacte per l’Accessibilitat Universal a Terrassa en un acte a la sala de plens. Catorze anys després del primer acord del 2012, el teixit associatiu lligat a les discapacitats va celebrar els avenços, però va aprofitar per llançar un missatge clar: s’ha fet molta feina, però encara queda molt per fer. Hi ha moltes barreres físiques i també barreres invisibles que no són comprensibles per a tothom. Fa deu dies, la tercera tinent d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, explicava en un article al Diari de Terrassa que aquest pacte no és una simple declaració d’intencions. També afirmava que és un compromís que va més enllà d’un mandat municipal. Haurà de ser així perquè Terrassa sigui per accessible per a tothom.\r\n