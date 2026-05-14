La memòria LGTBIQ+ a la ciutat

Terrassa va presentar ahir el programa per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBIQ+, que s’allargarà fins al 5 de juliol amb més de 15 propostes culturals, formatives i festives. Sota el lema “L’orgull transforma vides”, la ciutat enllaça les reivindicacions del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, amb la manifestació del 28 de juny. La situació del col·lectiu en aquests moments no és fàcil. L’auge de l’extrema dreta està fent que les persones LGTBIQ+ rebin atacs constants tant a través de les xarxes com de forma personal. Malgrat això, és indubtable que des de finals dels anys setanta s’ha avançat molt. Sobretot gràcies a l’acció perseverant dels activistes que en els pitjors moments van continuar endavant amb les seves reivindicacions. D’això n’ha quedat constància en forma de memòria, que ara l’Arxiu Històric de Terrassa recuperarà amb una exposició per recuperar la història LGTBIQ+ a la ciutat.\r\n