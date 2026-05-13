Malauradament, en últims temps hi ha hagut situacions d’emergència que han posat en evidència la manca de resposta o el retard de l’actuació. Preveure un succés o una catàstrofe és impossible. Però es pot estar preparat per evitar que la sorpresa paralitzi l’acció. Terrassa va mobilitzar ahir uns 500 efectius en un simulacre d’un operatiu de risc d’incendi forestal. Es tractava de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. La clau era identificar els punts en què es pot millorar, reforçar la coordinació i garantir una resposta més eficaç. Només si s’aconsegueixen aquests objectius, haurà valgut la pena posar en marxa aquest dispositiu. Perquè si en algun moment passa alguna cosa semblant a la ciutat, ja hi haurà l’experiència de com actuar de la millor manera possible. I no oblidem que en situacions com aquestes, el temps és clau, perquè cada minut es pot comptar amb vides. Val més curar-se amb salut.\r\n