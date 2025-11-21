La millora dels polígons

A l’edició de divendres del Diari de Terrassa destacàvem la bona evolució de la facturació de les empreses de la ciutat. De fet, el volum de negoci s’havia incrementat un 12,7%. Aquesta xifra només és una tendència. Però encara n’hi ha més. Terrassa és una de les grans ciutats que encara té terrenys per créixer per acollir empreses. El projecte d’urbanització dels Bellots II ha de fer que entrem en un nou nivell. Hi ha moltes empreses multinacionals que busquen espai a Catalunya. Cada dia, apareixen noms d’aquestes companyies que volen implantar-se aquí. Ho tenim tot. Bones comunicacions, talents i lligam amb la universitat i terrenys. Per això, és important que s’hagi fet una aposta de més d’un milió per millorar els polígons industrials. Fa temps que tenim aquesta assignatura pendent i és clar que ens hem de posar al dia. Aquesta inversió després tornarà amb més facturació i més empreses que voldran instal·lar-se a la ciutat.\r\n