La saturació de l’Hospital

Fa temps que parlem de la salut mental. Podríem dir que és la malaltia d’aquest segle. A poc a poc, ens anem sensibilitzant amb les persones que tenen algun tipus de trastorn. Per això, costa entendre que passi una tragèdia com la que va succeir al servei d’Urgències de l’Hospital de Terrassa. Una pacient psiquiàtrica es va suïcidar el 22 d’agost mentre esperava en un box. Havia estat esperant 48 hores per ser traslladada a planta. Segons el comitè d’empresa, l’Hospital de Terrassa té una manca de llits d’hospitalització i aguts, sobretot a psiquiatria. Per tant, estem parlant d’una situació de saturació insostenible. Per això, és imprescindible que el Departament de Salut obri una investigació i que es revisin els protocols de funcionament del centre. Estem parlant d’un hospital de referència a la comarca que hauria de comptar amb tots els recursos i personal necessaris per evitar col·lapses i oferir una atenció sanitària de primer nivell.\r\n