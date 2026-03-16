La solidaritat dels terrassencs

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica i autoimmune que afecta el sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, la capa protectora dels nervis, i provoca inflamacions, lesions i cicatrius que alenteixen o bloquegen els impulsos nerviosos. Coneguda com la malaltia de les mil cares, afecta més de 12.000 persones a Catalunya. Dos terços dels pacients són dones. Diumenge es va celebrar la primera edició de la cursa solidària per l’esclerosi múltiple de Terrassa a la plaça de Can Roca i va ser un èxit. Més de 800 inscrits i 150 amb el dorsal zero. Això és una bona notícia i demostra que les entitats i els terrassencs, quan han de donar suport a una iniciativa solidària, s’hi impliquen. L’acte va servir per fer visible aquesta malaltia i per recaptar fons per finançar les activitats que organitza Terrassa Esclerosi Múltiple. En definitiva, tothom hi va sortir guanyant, independentment del lloc en què va arribar a la meta.\r\n