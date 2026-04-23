Torna la màgia de la diada a Terrassa

El que passa cada 23 d’abril és màgia. Com dèiem al diari d’ahir, és pura fantasia. Una societat que cada vegada compra més per Internet, que suposadament llegeix poc, omple els carrers per adquirir llibres i roses. La diada de Sant Jordi d’ahir a Terrassa va ser, un cop més, multitudinària. Hi havia aglomeracions a tots els carrers del Centre i la Plaça Vella estava plena de gom a gom. Una imatge que només es viu en moments molt puntuals a la ciutat, com la Fira Modernista o la Festa Major. Tots aquests moments han esdevingut punts de trobada dels terrassencs. Coincidir amb amics, família o coneguts en una parada o passejant estava garantit. Però la diada té altres valors afegits. Un d’ells, l’ambient de romanticisme. Les parelles mostren amb orgull el seu amor amb un llibre o una rosa. També s’ha de valorar Sant Jordi com la reivindicació de la cultura del nostre país. És el moment per mostrar la potència i la vitalitat de la llengua catalana davant les amenaces constants.\r\n