Contra el comerç de baix valor afegit

Les carcasses de mòbil, l’estètica d’ungles, les empanades, els supermercats de 24 hores... Terrassa està plena de comerços de baix valor afegit. Aquest tipus de botigues fan que la ciutat perdi la seva identitat i posen en perill el comerç de proximitat. Estem parlant sovint de franquícies, de productes o serveis que estan de moda durant un temps i que desapareixen amb la mateixa rapidesa que s’han multiplicat. A tots els terrassencs ens agrada passejar pels carrers del Centre, mirar i comprar. Però qui aconsegueix aquest ambient són les botigues tradicionals. No podem permetre que la fesomia urbana canviï amb locals buits i una excessiva concentració de determinats tipus de propostes als eixos més transitats. Hi estaríem tots d’acord. Per això, el ple de l’Ajuntament de Terrassa va acordar per unanimitat frenar aquest monocultiu mitjançant la redacció d’una normativa específica per als eixos comercials i el Centre.\r\n