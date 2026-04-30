Músics sense locals d'assaig

Terrassa és un referent en l’àmbit musical. A banda de certàmens reconeguts internacionalment, com el Festival Jazz Terrassa, compta amb artistes de renom com el grup Doctor Prats, Miki Nuñez, Lildami, Litus, Gemma Humet, Galgo Lento, entre molts altres. Per això, és difícil de creure que la ciutat no tingui bucs públics per a músics emergents. En definitiva, no hi ha espais on puguin assajar. L’any 2002 es van obrir quatre locals insonoritzats a la Casa Baumann. Però es van haver de tancar fa sis anys per fongs i humitats. Des de l’aleshores, els músics emergents terrassencs han de marxar de la ciutat per poder assajar. Ho fan a Barcelona o a Sabadell. Mentrestant, l’Ajuntament està buscant alternatives. Una opció seria la nova biblioteca municipal del districte, que estarà situada a Can Parellada. En aquest equipament es podrien habilitar espais d’assaig. Tanmateix, el projecte encara està en redacció. S’haurà de tenir paciència, doncs.\r\n