Nou descens dels delictes a la ciutat

Són dades. I es poden interpretar. Segurament hi haurà gent que en tindrà una visió interessada i negativa de les xifres. Però el que és indubtable és que, si els arguments tenen el suport dels números, adquireixen més fonaments. Per tant, agradi o no agradi. Interessi o no interessi admetre-ho, hi ha unes dades de delictes del 2025: s’han reduït un 9,1% en comparació amb l’any 2024. En conseqüència, la tendència a la baixa dels últims anys es manté, i és especialment notòria en els robatoris amb força, que cauen un 18,6% en termes generals, impulsats per una disminució contundent del 26,2% en els robatoris a l’interior de vehicles. Els delictes contra el patrimoni, que representen gairebé tres quartes parts de les infraccions penals a la ciutat, han baixat un 10,8%, i han passat de 8.226 fets registrats el 2024 a 7.340 el 2025. També retrocedeixen un 3,8% els robatoris amb violència o intimidació a la via pública. Així, l’únic que li queda a l’extrema dreta és el seu discurs buit.\r\n