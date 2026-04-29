Un repte per a la Fira Modernista

Costa imaginar com serà una Fira Modernista sense dues de les joies de la corona: la Masia Freixa i el Vapor Aymerich, Amat i Jover, on se situa al MNACTEC. Cada any són l’epicentre per entendre com vivien els terrassencs a principis del segle XIX. Entendre el Modernisme industrial sense poder visitar aquests edificis és una mica més difícil. Per tant, l’edició d’enguany, que se celebra del 8 al 10 de maig, serà tot un repte. Però no ens oblidem que la Fira Modernista és la gent i la seva implicació. És passejar amb vestit d’època o topar-se amb algun espectacle de carrer. És veure amb astorament els oficis antics al parc de Sant Jordi. Són les visites guiades i els museus i també la gastronomia. En definitiva, és fer una immersió plena. Són més de 330 activitats que tenen la implicació de 178 activitats ciutadanes. Si afegim la novetat del carrusel i la recreació d’un assaig de l’Orfeó Montserrat de 1919 tindrem els ingredients per una altra edició d’èxit i multitudinària.\r\n