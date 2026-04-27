Un any després de l'apagada

A les 12.32 hores del 28 d’abril de 2025, ara fa un any, Terrassa es va quedar a les fosques, com pràcticament tota la península Ibèrica. Una fallada elèctrica a una escala inimaginable va provocar la caiguda de tots els semàfors i va deixar inservibles neveres i refrigeradors; es van tallar les telecomunicacions i es van aturar els trens. Durant unes hores —gairebé tot un dia— vam viure una altra jornada “històrica”. Un any després, hem preguntat als terrassencs quin record tenen d’aquell dia. Per a molts, va ser agredolç: de la incertesa inicial es va passar, amb les hores, a una inesperada sensació de retrobament. La jornada viscuda hauria de recordar-nos la importància de viure més el present i desconnectar —ni que sigui una mica— del soroll constant de les xarxes. El repte, un any després, continua sent el mateix: trobar espais per desconnectar en el dia a dia. En tot cas, encara es mantenen oberts tots els interrogants sobre l’origen de l’apagada i si pot tornar a passar.\r\n