Ja ho sabíem. Potser és poc humil, però és cert. El Diari de Terrassa va ser el primer mitjà que va publicar que l’Ajuntament de Terrassa suspendrà l’adopció de gats negres durant Halloween. Quan vam posar la notícia a la web, i després al paper, ja sabíem que es faria viral. I així ha estat. Aquesta informació ha estat recollida per mitjans de comunicació nacionals, estatals i d’arreu del món. La mesura, que pot semblar raonable, crida molt l’atenció, però no és la primera ciutat que l’aplica i des de fa anys. Per tant, no hi hauria d’haver cap problema en el fet que l’actuació s’hagi difós internacionalment. Només en el fet que algú que ni tan sols s’havia plantejat utilitzar aquests animals per fer una bretolada ara s’ho pugui plantejar per tenir notorietat. En tot cas, a Terrassa ja fa temps que hi ha una sensibilitat pel benestar animal i aquesta mesura és una mostra d’això. Com passa molt sovint, el quid de la qüestió rau en la manca de civisme.\r\n