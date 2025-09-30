Un 19,43% de les llars a Terrassa estan formades per persones de 65 anys o més. Aquesta realitat local s’emmarca en una tendència sostinguda: la població major de 65 anys ha crescut un 21,61% en l’última dècada. Actualment, hi ha 42.142 persones més grans de 65 anys (el 18,05% de la població), quan fa 10 anys n’eren 34.652 (16,08%). Avui, Dia Internacional de la Gent Gran, les dades reflecteixen una transformació social marcada per l’envelliment de la població, la baixa natalitat i una esperança de vida elevada. Les projeccions indiquen que el 2033 la gent gran passarà a representar el 21% del total de la població a la ciutat. Sobretot, està previst que augmenti la població a les franges entre els 75 anys i més i els 85 anys i més. Davant d’aquesta situació, cal fer front a problemes que afecten la gent gran: l’edatisme i la solitud no volguda. I és que tots volem arribar a aquestes edats amb les millors condicions i els serveis que mereixem.\r\n