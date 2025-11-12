El mercat de treball es mou a la ciutat

A l’edició d’avui conflueixen tres notícies que podrien anar lligades. En primer lloc, el nombre d’afiliats i afiliacions va créixer a l’octubre a tots els grups d’edat i sectors d’activitat i tipus de relació laboral. De fet, a 31 d’octubre del 2025, el nombre de residents a la ciutat afiliats va arribar als 103.875, i va superar el rècord anterior del mes de maig. Una notícia molt positiva que indica la millora en el mercat de treball. Tanmateix, en un altre article destaquem que l’atur es va reduir a la ciutat el mes passat. Malgrat això, els joves de menys de 30 anys i els estrangers van ser els únics col·lectius en què la desocupació va créixer a l’octubre. Aquestes són les dades fredes. La realitat es va viure ahir a la Fira de l’Ocupació ActiVallès, de la Cambra de Comerç. Vint empreses oferien vuitanta ofertes de feina. El resultat va ser que unes 600 persones es van presentar per optar-hi. La majoria amb molta motivació i iniciativa. El que queda clar és que hi ha demanda, però també bona oferta.\r\n