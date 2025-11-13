Terrassa marca camí en la cura animal

El projecte del nou crematori d’animals de companyia al complex de Funerària Terrassa, ja adjudicat, marcarà un pas rellevant en els serveis destinats als animals de la ciutat. L’equipament, bioclimàtic i integrat en l’espai verd, permetrà cerimònies de comiat i el dipòsit de cendres, amb especial atenció als columbaris, que oferiran una manera ordenada i digna de conservar les restes. Terrassa serà així una de les primeres ciutats de Catalunya a oferir aquest tipus de servei, i combinarà funcionalitat, sostenibilitat i respecte pel medi natural. La incorporació d’una inspectora al servei de Benestar Animal per reforçar la protecció dels drets dels animals afegeix un element de supervisió i garantia de compliment de les normatives vigents. Amb aquest projecte, les famílies disposaran de noves opcions per acomiadar-se de les seves mascotes de manera personalitzada. Un pas que posa Terrassa com a referent en la cura i respecte cap als animals de companyia.\r\n