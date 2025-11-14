Històries que fan periodisme local

El Club Abierto de Editores (CLABE) va premiar dijous la secció “Gent de Terrassa” del Diari de Terrassa com a millor contingut local. El guardó es va lliurar durant la gala de la XVIII edició dels Premios CLABE, celebrada al CaixaForum Madrid, que va reunir destacades figures del periodisme i la comunicació d’arreu de l’Estat. En aquest esdeveniment, en què es va parlar dels reptes del periodisme, com la intel·ligència artificial, la desinformació, la degradació del llenguatge, entre d’altres, la informació local esdevé necessària i imprescindible. I és aquí on el Diari de Terrassa i, en particular, “Gent de Terrassa” fan la seva funció de cohesió social de la ciutat. En definitiva, de la plaça del poble, on pots trobar-te el teu veí, el forner, el mecànic... que explica la seva vida. Una història que té veritat i això és el que atreu els terrassencs. I, com es veu, també ho fa més enllà de les fronteres de la ciutat. Això és el que fa gran el periodisme local.\r\n