Per veure dansa, vine a Terrassa

La Factorial Cultural de Terrassa va presentar ahir l’edició número 43 de la Temporada BBVA de Dansa. Seran 16 propostes, 23 funcions, programades durant tot el 2026 (del 17 de gener al 13 de desembre). Una temporada, dividida en dos cicles –primavera i tardor–, que està marcada per la seva diversitat d’estils: des del ballet clàssic i neoclàssic a la dansa contemporània i el flamenc. Passant per les produccions i les coproduccions pròpies. Destaca la presència del Ballet Nacional d’Espanya i el London City Ballet, a més de dues gales de l’American Ballet Theatre i de l’English National Ballet. Es posaran 17.000 entrades a la venda. De fet, la temporada d’enguany es tancarà amb 15.000 assistents, amb un 85% d’ocupació. Hi ha una dada destacada i és que el 50% dels assistents són de fora de la ciutat. I això confirma el que ja sabem: qui vulgui veure dansa d’alt nivell i de qualitat, ha de venir a LaFACT, ha de venir a Terrassa.\r\n